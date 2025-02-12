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В «Химках» отреагировали на информацию о бойкоте команды из-за задержки зарплат

В «Химках» отреагировали на информацию о бойкоте команды из-за задержки зарплат
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В подмосковных «Химках» отреагировали на информацию СМИ о бойкоте команды из-за задержки зарплат. Ранее появились слухи, что футболисты могут устроить бойкот товарищеского матча на сборах в Турции, если перед ними на закроют хотя бы часть задолженности. Позже также стало известно, что ряд иностранцев хочет покинуть клуб из-за невыплаты зарплаты.

«Команда работает в штатном режиме. Информация о тренировках и контрольных матчах ежедневно публикуется в наших соцсетях.

Финансовая составляющая — внутреннее дело клуба, её не комментируем. Контрактные обязательства исполнялись, исполняются и будут исполняться», — сообщили в пресс-службе «Химок» корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

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