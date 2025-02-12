Сперцян рассказал, от какого клуба было самое конкретное предложение о трансфере летом

Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, от какого клуба было самое конкретное предложение о трансфере прошлым летом. По словам футболиста, это французский «Ланс».

— «Ланс»?

— От них было самое конкретное предложение летом. Остальное — это уже вопросы к «Краснодару», — сказал Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В текущем сезоне Сперцян сыграл за «Краснодар» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 20 млн.