Сперцян — о «Спартаке»: сейчас как вылезут из-за спин, как мы в том сезоне

Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян порассуждал о самых сильных соперниках по чемпионату России.

— На дистанции «Зенит» — главный соперник в твоей карьере?

— Наверное. Высокого класса футболисты, титулы каждый год. Но сейчас и «Спартак» очень сильный. Сейчас как вылезут из-за спин, как мы в том сезоне. Чемпионат сложный, команды сильные, — сказал Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В текущем сезоне Сперцян сыграл за «Краснодар» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 20 млн.