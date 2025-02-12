Андрей Мостовой ответил, почему «Зенит» перестал быть гегемоном в последние полтора года

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос, почему сине-бело-голубые утратили статус безусловного гегемона в чемпионате России за последние полтора года.

– Последние полтора сезона «Зенит» уже не явный гегемон РПЛ. Почему?

– Конкуренты становятся сильнее, а мы меняемся. При мне формируется уже третья команда: сначала был русскоязычный костяк (Дзюба, Оздоев, Ракицкий, Азмун был в этой же группе), дальше всё пошло немного в сторону легионеров, теперь меняются люди. Клаудиньо уже ушёл, Вендел уедет через полгода – это тоже поменяет «Зенит», потому что у нас вся игра шла через них, — приводит слова Мостового Sports.ru.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.