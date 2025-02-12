Сперцян рассказал, почему провалил начало сезона в РПЛ

Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян объяснил свой невнятный старт в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

— У тебя было непростое начало сезона, был не совсем в форме. Почему?

— У нас было три подряд ничьих, в такой ситуации все вопросы к лидерам, ко мне. Мне было тяжеловато. У меня не было отпуска, неделю где-то я был без футбола. Приехал в клуб, Суперкубок с «Зенитом», пацаны-легионеры уехали на Кубок Америки — половины команды нет. Всем нужно было время, сборы короткие, требования новые. Поэтому выдалось такое начало сезона, — сказал Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В текущем сезоне Сперцян сыграл за «Краснодар» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 20 млн.