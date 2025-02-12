Непомнящий — о Сатпаеве: большие клубы следят за Азией, это большой бизнес и деньги

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о переходе казахстанского футболиста Дастана Сатпаева в «Челси». Ранее стало известно, что алма-атинский «Кайрат» и лондонский клуб достигли соглашения о трансфере 16-летнего нападающего. Летом 2026 года, после достижения совершеннолетия, он официально присоединится к английской команде.

«Что касается перехода Сатпаева в «Челси», то обратите внимание, что такие моменты появились и у узбеков. Молодые ребята стали чаще уезжать в хорошие клубы. С одной стороны, ведётся большая работа, а с другой — это означает, что серьёзные команды следят за Азией, потому что это большой бизнес и деньги.

В Узбекистане последние 10 лет очень серьёзно работают с молодыми футболистами. Сейчас Одил Ахмедов возглавил департамент по подготовке резервов, куда вкладываются хорошие деньги. Это я к тому, что футбол — это бизнес, на котором можно зарабатывать, как это делали условные «Порту», «Бенфика» и другие академии», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.