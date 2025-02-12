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Сперцян: с возрастом стал ценить людей, которые знают меня не как футболиста «Краснодара»

Сперцян: с возрастом стал ценить людей, которые знают меня не как футболиста «Краснодара»
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Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался об изменениях в мировоззрении, которые произошли в процессе взросления.

— В плане взросления, какие ещё сформировались принципы?
— Стал ценить людей, которые меня знают не как футболиста «Краснодара», а как Эдика Сперцяна. Например, с супругой я начинал общаться, когда был в «Краснодаре-2», где была очень маленькая зарплата. Я ездил на поезде до Ростова, потому что она оттуда. Оставался у друзей. Через всё это прошёл, а она это видела. И для меня очень ценно, что она со мной не из-за того, что я капитан «Краснодара». Бывает, что появляются в жизни люди, которые пытаются получить выгоду из знакомства со мной. Но даже если я этого не замечаю, моё окружение помогает мне их фильтровать. Меня хорошие люди окружают.

— Начал чувствовать, что время летит быстрее с возрастом?
— 100%. Скоро 25 будет, это что такое вообще? Недавно 20 лет было.

— Боишься этого?
— Это странное ощущение. Вообще не понимаю, как это работает. Я стал больше наслаждаться жизнью в моменте. Каждый день, каждая тренировка, каждая возможность увидеться с семьёй — подарок. Горизонт планирования сместился с двух лет на пару недель, — сказал Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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