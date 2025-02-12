Эдуард Сперцян: у меня одно желание — хочу подарить Галицкому трофей

Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что хочет выиграть трофей для владельца южного клуба Сергея Галицкого.

— Ты рассказывал два года назад, как Галицкий ругал тебя за штрафные так, что аж бросил трубку. Больше так не ругал?

— Нет, такого больше не было. Тогда был уникальный случай, он прям реально трубку бросил. Я ценю каждый разговор с Галицким, мне даже тяжело выделить какой-то один, тяжело объяснить, каково это — общаться с ним. Он великий человек, который столько сделал для города, нас, меня. Для меня каждый разговор с ним — сон. Очень много советов, пожеланий. У меня одно желание — хочу подарить этому человеку титул, трофей и сказать: «Это для вас».

— Сам о чём мечтаешь?

— Трофеи, понятное дело. Идеальный расклад — выиграть титул сейчас и уехать в Европу с чистой душой, — сказал Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В текущем сезоне Сперцян сыграл за «Краснодар» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 20 млн.