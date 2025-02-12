Сперцян — о критике: родителям тяжело, когда мама видит что-то про меня — злится

Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признался, что его родители болезненно воспринимают критику в адрес сына.

— Как ты сейчас к критике, кстати?

— Давно перестал про себя что-то читать. Могу зайти, посмотреть, но глобально всё равно — отношусь нормально. Родителям тяжело. Когда мама что-то про меня видит, злится: «Ты четыре года в команде, столько сделал для клуба, а про тебя гадости пишут». Это есть в футболе, это нормально. Но мне тоже иногда интересно, как люди забывают всё, что было сделано после четырёх лет игры за команду, после одного плохого матча, — сказал Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В текущем сезоне Сперцян сыграл за «Краснодар» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 20 млн.