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Радченко: «Зенит» в Лиге чемпионов был бы точно сильнее середняков

Радченко: «Зенит» в Лиге чемпионов был бы точно сильнее середняков
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Российский экс-футболист Дмитрий Радченко предположил, как выглядел бы «Зенит» в Лиге чемпионов прямо сейчас, если бы не отстранение от международных турниров.

«Я бы вообще не смотрел в данный момент на трансферы новых игроков, которые появились у «Зенита» и «Спартака». Идёт подготовка к возобновлению чемпионата, ещё достаточно времени, чтобы две команды были в оптимальном состоянии. Сейчас однозначно рано делать выводы после Зимнего Кубка РПЛ.

Думаю, что рано или поздно в один момент Россию допустят к европейским турнирам. К этому нужно быть готовым. Мне кажется, это тоже нужно учитывать, исходя из таких дорогостоящих трансферов «Зенита» и «Спартака».

Не знаю, на какой стадии бы мог оказаться «Зенит» в Лиге чемпионов. Чтобы делать какие-то выводы, нужно участвовать в турнире. Думаю, что на данный момент «Зенит» бы играл не как гранды европейского футбола, но точно был бы сильнее середняков», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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