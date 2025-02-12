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Зобнин объяснил, почему разгорелась потасовка между тренерами «Спартака» и «Зенита»

Зобнин объяснил, почему разгорелась потасовка между тренерами «Спартака» и «Зенита»
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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин объяснил, почему произошла потасовка между тренерскими штабами красно-белых и «Зенита» в финале Зимнего Кубка РПЛ. Игра проходила вчера, 11 февраля. Во втором тайме между тренерами клубов возник конфликт, в результате которого Деян Станкович заработал удаление. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поддержал своего коллегу-оппонента и отправился на трибуну вместе с ним.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Энрике – 16'     0:2 Вендел – 28'     0:3 Кассьерра – 32'    
Удаления: Мартинс – 71' / нет

— Из‑за чего потасовка случилась?
— Я думаю, судья где‑то фол не свистнул лишний, не успокоил, а потом все завелись — и те, и другие, — сказал Роман Зобнин в эфире телеканала «Матч ТВ».

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