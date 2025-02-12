Зобнин объяснил, почему разгорелась потасовка между тренерами «Спартака» и «Зенита»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин объяснил, почему произошла потасовка между тренерскими штабами красно-белых и «Зенита» в финале Зимнего Кубка РПЛ. Игра проходила вчера, 11 февраля. Во втором тайме между тренерами клубов возник конфликт, в результате которого Деян Станкович заработал удаление. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поддержал своего коллегу-оппонента и отправился на трибуну вместе с ним.

— Из‑за чего потасовка случилась?

— Я думаю, судья где‑то фол не свистнул лишний, не успокоил, а потом все завелись — и те, и другие, — сказал Роман Зобнин в эфире телеканала «Матч ТВ».