Дркушич ответил, кто из игроков является лидером «Зенита»

Словенский защитник «Зенита» Ванья Дркушич, в зимнее трансферное окно вернувшийся из аренды в «Црвене Звезде», ответил на вопрос, кто является настоящим лидером команды Сергея Семака.

— Кто, на твой первый взгляд, настоящий лидер команды в раздевалке?

— Как я вижу, такие есть и среди россиян, и среди легионеров. И мне кажется, это очень хороший баланс для команды, — сказал Дркушич в эфире «Матч ТВ».

25-летний центральный защитник сборной Словении Ванья Дркушич перешёл в клуб РПЛ в январе 2022 года, подписав контракт с «Сочи». В августе 2024 года «Зенит» выкупил контракт футболиста за € 4 млн (по данным портала Transfermarkt). Через три дня после подписания Дркушича сине-бело-голубые отправили его в аренду в сербскую «Црвену Звезду», из которой вернули досрочно в январе 2025 года. В текущем сезоне на счету защитника 12 матчей за белградцев во всех турнирах и один забитый мяч.