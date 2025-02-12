Семак оценил звёздного новичка «Спартака» за € 20 млн
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о новом нападающем «Спартака» Ливае Гарсии. Накануне форвард вышел на поле в финальном матче Зимнего Кубка РПЛ. Игра завершилась поражением красно-белых со счётом 0:3. Семак высоко оценил нового футболиста «Спартака».
Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Энрике – 16' 0:2 Вендел – 28' 0:3 Кассьерра – 32'
Удаления: Мартинс – 71' / нет
«Что касается Гарсии, мы его знаем прекрасно — это очень и очень хороший игрок. С хорошей скоростью, с хорошим ударом. Для нашего чемпионата — большой плюс, что такие игроки к нам приезжают», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, Гарсия перебрался в «Спартак» из греческого АЕКа. О сделке было объявлено 7 февраля 2025 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 20 млн.
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