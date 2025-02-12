Семак оценил звёздного новичка «Спартака» за € 20 млн

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о новом нападающем «Спартака» Ливае Гарсии. Накануне форвард вышел на поле в финальном матче Зимнего Кубка РПЛ. Игра завершилась поражением красно-белых со счётом 0:3. Семак высоко оценил нового футболиста «Спартака».

«Что касается Гарсии, мы его знаем прекрасно — это очень и очень хороший игрок. С хорошей скоростью, с хорошим ударом. Для нашего чемпионата — большой плюс, что такие игроки к нам приезжают», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Гарсия перебрался в «Спартак» из греческого АЕКа. О сделке было объявлено 7 февраля 2025 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 20 млн.