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Семак оценил звёздного новичка «Спартака» за € 20 млн

Семак оценил звёздного новичка «Спартака» за € 20 млн
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о новом нападающем «Спартака» Ливае Гарсии. Накануне форвард вышел на поле в финальном матче Зимнего Кубка РПЛ. Игра завершилась поражением красно-белых со счётом 0:3. Семак высоко оценил нового футболиста «Спартака».

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Энрике – 16'     0:2 Вендел – 28'     0:3 Кассьерра – 32'    
Удаления: Мартинс – 71' / нет

«Что касается Гарсии, мы его знаем прекрасно — это очень и очень хороший игрок. С хорошей скоростью, с хорошим ударом. Для нашего чемпионата — большой плюс, что такие игроки к нам приезжают», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Гарсия перебрался в «Спартак» из греческого АЕКа. О сделке было объявлено 7 февраля 2025 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 20 млн.

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