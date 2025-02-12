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Абаев: «Зенит» тратится на игроков каждый год, «Спартак» хочет составить конкуренцию

Абаев: «Зенит» тратится на игроков каждый год, «Спартак» хочет составить конкуренцию
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Бывший российский футболист Илья Абаев высказался о работе санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» на трансферном рынке этой зимой.

«Мне кажется, ещё рано говорить о возвращении России в еврокубки — не было предпосылок и каких-либо новостей. Поэтому «Спартак» и «Зенит» усиливаются для чемпионата России. Надо смотреть, сколько «Спартак» сможет потратить денег. «Зенит» тратит каждый год, теперь красно-белые хотят составить конкуренцию, а для этого нужно укрепляться и тратить деньги. Бесплатно ничего не бывает», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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