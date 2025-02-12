«Не устраивает». Ильзат Ахметов — о своём статусе в «Зените»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Ильзат Ахметов ответил на вопрос о своём статусе в команде. По словам хавбека, он его не устраивает. В нынешнем сезоне Ахметов провёл девять матчей во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий.

«Статус в команде? Не устраивает. Хочется играть больше, приносить команде больше пользы. Я стараюсь показывать свои лучшие качества. Надеюсь, буду получать больше времени и приносить больше пользы. Предложения уйти? Я никуда не хотел уйти, хочу остаться здесь и доказывать свою состоятельность, работать. На будущее загадывать не хочу, всё по воле Всевышнего: как будет, так и будет», — приводит слова Ахметова «Советский спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.