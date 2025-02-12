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Глушаков ответил, сумеет ли Станкович привести «Спартак» к чемпионству

Глушаков ответил, сумеет ли Станкович привести «Спартак» к чемпионству
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Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос, сможет ли главный тренер красно-белых Деян Станкович привести свою команду к чемпионскому титулу. Напомним, текущий сезон является дебютным для сербского специалиста в «Спартаке». Ранее Станкович тренировал «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

— Станкович — тот тренер, который может привести «Спартак» к чемпионству?
— Каждый тренер, который приходит в «Спартак», хочет привести его к чемпионству. Поэтому тут только время покажет: тот или не тот. Последние матчи перед зимней паузой оставили приятные впечатления от игры «Спартака». В них команда добилась нужных результатов, показала характер. Посмотрим, как Станкович подготовит «Спартак» ко второй части сезона и как будет её вести, — приводит слова Глушакова Legalbet.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.

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