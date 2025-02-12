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Абаев: «Краснодар» и «Локомотив» лучше считают деньги и аккуратнее относятся к тратам

Абаев: «Краснодар» и «Локомотив» лучше считают деньги и аккуратнее относятся к тратам
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Бывший российский футболист Илья Абаев высказался о работе «Локомотива» и «Краснодара» на трансферном рынке этой зимой.

«Что касается покупки новых футболистов «Краснодаром» и «Локомотивом», всё зависит от ситуации. Видно, что эти команды лучше считают деньги и аккуратнее относятся к тратам, особенно железнодорожники. Наверное, клубы усилятся за счёт внутренних ресурсов, а возможно, будут точечные приобретения», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Локомотив» — пятый.

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