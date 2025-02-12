Мостовой: Себальос — игрок не уровня «Реала», а ФНЛ. Он даже не по-футбольному бегает

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой высказался по итогам первого стыкового матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» (2:3).

«Что касается матча «Манчестер Сити» — «Реал», вообще здорово! Я делал прогноз и сказал, что будет ничья или кто-то выиграет с разницей в один мяч. Я был близок к реальному исходу встречи. Почему я не выделил фаворита? Потому что у «Реала» есть определённые трудности с составом: много травмированных защитников и в центре поля произошли перестановки.

В середине играет Себальос, который для меня не является игроком уровня «Реала». Я давно говорю о нём, это футболист уровня ФНЛ. Он даже не по-футбольному бегает. Его поставили не от хорошей жизни. Поставь Модрича или Вальверде на своё место, и всё было бы совершенно по-другому. Ужас, когда Себальос «привёз» пенальти. Куда ты бежишь? Хотя многие скажут, что он отдал голевую на Мбаппе. Но ассист может отдать кто угодно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.