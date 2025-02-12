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Мостовой: Себальос — игрок не уровня «Реала», а ФНЛ. Он даже не по-футбольному бегает

Мостовой: Себальос — игрок не уровня «Реала», а ФНЛ. Он даже не по-футбольному бегает
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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой высказался по итогам первого стыкового матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» (2:3).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19'     1:1 Мбаппе – 60'     2:1 Холанд – 80'     2:2 Диас – 86'     2:3 Беллингем – 90+2'    

«Что касается матча «Манчестер Сити» — «Реал», вообще здорово! Я делал прогноз и сказал, что будет ничья или кто-то выиграет с разницей в один мяч. Я был близок к реальному исходу встречи. Почему я не выделил фаворита? Потому что у «Реала» есть определённые трудности с составом: много травмированных защитников и в центре поля произошли перестановки.

В середине играет Себальос, который для меня не является игроком уровня «Реала». Я давно говорю о нём, это футболист уровня ФНЛ. Он даже не по-футбольному бегает. Его поставили не от хорошей жизни. Поставь Модрича или Вальверде на своё место, и всё было бы совершенно по-другому. Ужас, когда Себальос «привёз» пенальти. Куда ты бежишь? Хотя многие скажут, что он отдал голевую на Мбаппе. Но ассист может отдать кто угодно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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