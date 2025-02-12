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Мостовой: кто бы ни хоронил «Реал», он побеждает при любом формате Лиги чемпионов

Мостовой: кто бы ни хоронил «Реал», он побеждает при любом формате Лиги чемпионов
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Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой высказался об игре «Реала» в первом стыковом матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:2).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19'     1:1 Мбаппе – 60'     2:1 Холанд – 80'     2:2 Диас – 86'     2:3 Беллингем – 90+2'    

«Был сумасшедший сюжет в матче «Манчестер Сити» — «Реал». Если мы смотрим такое по телевизору, представьте, что происходит на стадионе. «Сливочные» проигрывали 1:2, все подумали: «Ну, всё». А потом 2:2 и 3:2. Кто бы ни хоронил «Реал», он при любом формате Лиги чемпионов побеждает. Не удивлюсь, если они выиграют турнир.

Странно, что на ранней стадии Лиги чемпионов встречаются две топовые команды. Как это так? Благодаря новому формату один клуб точно вылетит, и это нехорошо. Но судить мы всё равно будем после окончания этого сезона», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Календарь Лиги чемпионов
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