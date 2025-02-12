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Доминик Ороз: думал, что в России бегают медведи и пьют водку

Доминик Ороз: думал, что в России бегают медведи и пьют водку
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Защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз рассказал, верил ли в стереотипы о России до перехода в самарский клуб. Он заявил, что ожидал увидеть медведей и много водки, но на деле всё оказалось иначе. Ороз охарактеризовал русских людей, назвав их прямыми и гордыми за свою страну.

— Что вообще знали о России до приезда? Слышали про белых медведей на улицах, водку, льющуюся рекой под звуки балалайки?
— Поскольку раньше никогда в России не бывал, как и все, считал, что здесь бегают медведи и пьют водку, да. Я не боялся сюда ехать, нет. И когда приехал, всё оказалось иначе. У нас, хорватов, довольно схожий менталитет с русскими. Я очень легко и быстро влился в местную культуру. Увидел, что русские очень прямые и сильно гордятся своей страной, — приводит слова Ороза «РБ Спорт».

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