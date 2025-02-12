Игрок «Арсенала» Хаверц пропустит остаток сезона из-за травмы задней поверхности бедра

Нападающий лондонского «Арсенала» Кай Хаверц пропустит остаток нынешнего сезона из-за травмы задней поверхности бедра, сообщает известный журналист и инсайдер Давид Орнштейн в социальной сети X.

По данным источника, повреждение немец получил во время тренировки «канониров» в Дубае. На данном этапе неясно, потребуется ли футболисту операция.

Хаверц выступает за «Арсенал» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне универсальный игрок линии атаки провёл 34 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал пять результативных передач. Действующий контракт Кая с «Арсеналом» рассчитан до конца июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость немецкого игрока в € 75 млн.