Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Арсенала» Хаверц пропустит остаток сезона из-за травмы задней поверхности бедра

Игрок «Арсенала» Хаверц пропустит остаток сезона из-за травмы задней поверхности бедра
Комментарии

Нападающий лондонского «Арсенала» Кай Хаверц пропустит остаток нынешнего сезона из-за травмы задней поверхности бедра, сообщает известный журналист и инсайдер Давид Орнштейн в социальной сети X.

По данным источника, повреждение немец получил во время тренировки «канониров» в Дубае. На данном этапе неясно, потребуется ли футболисту операция.

Хаверц выступает за «Арсенал» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне универсальный игрок линии атаки провёл 34 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал пять результативных передач. Действующий контракт Кая с «Арсеналом» рассчитан до конца июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость немецкого игрока в € 75 млн.

Материалы по теме
Стали известны имена четырёх нападающих, которых «Арсенал» может купить летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android