«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл третий матч подряд в азиатской Лиге чемпионов

Сегодня, 12 февраля, состоялся матч 7-го тура азиатской Лиги чемпионов, в котором встретились японский «Иокогама Ф. Маринос» и китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий. Команда российского тренера проиграла со счётом 0:1.

Единственный гол в матче забил игрок «Иокогамы» Иан, которому ассистировал Андерсон Лопес.

Стоит отметить, что это уже третье подряд поражение для команды Леонида Слуцкого в азиатской Лиге чемпионов. Сейчас «Шанхай» находится на 10-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе шесть очков. Для прохода в следующую стадию нужно попасть в восьмёрку лучших. Команде Слуцкого не хватает до топ-8 всего два очка.