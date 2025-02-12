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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл третий матч подряд в азиатской Лиге чемпионов

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл третий матч подряд в азиатской Лиге чемпионов
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Сегодня, 12 февраля, состоялся матч 7-го тура азиатской Лиги чемпионов, в котором встретились японский «Иокогама Ф. Маринос» и китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий. Команда российского тренера проиграла со счётом 0:1.

Элитная Лига Чемпионов АФК . Восток. 7-й тур
12 февраля 2025, среда. 13:00 МСК
Иокогама Ф. Маринос
Иокогама, Япония
Окончен
1 : 0
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
1:0 Иан – 20'    

Единственный гол в матче забил игрок «Иокогамы» Иан, которому ассистировал Андерсон Лопес.

Стоит отметить, что это уже третье подряд поражение для команды Леонида Слуцкого в азиатской Лиге чемпионов. Сейчас «Шанхай» находится на 10-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе шесть очков. Для прохода в следующую стадию нужно попасть в восьмёрку лучших. Команде Слуцкого не хватает до топ-8 всего два очка.

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