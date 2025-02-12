Состоялась жеребьёвка полуфинала Кубка Испании сезона-2024/2025

Состоялась жеребьёвка полуфинала Кубка Испании по футболу сезона-2024/2025. В результате неё сформированы следующие полуфинальные пары:

«Барселона» — «Атлетико» Мадрид;

«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид.

Таким образом, «Барселона» и «Реал» имеют возможность встретиться в финале турнира. Первые матчи 1/2 финала Кубка Испании пройдут 25-26 февраля, ответные — 1-2 апреля.

Напомним, в четвертьфинале «Атлетико» разгромил «Хетафе» со счётом 5:0, «Реал» обыграл «Леганес» (3:2), «Барселона» взяла верх над «Валенсией» (5:0), а «Реал Сосьедад» переиграл «Осасуну» (2:0). А на стадии 1/8 финала из турнира вылетели «Эльче», «Сельта», «Бетис» и «Райо Вальекано».