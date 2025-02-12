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Игонин — о трансферах «Спартака» и «Зенита»: очень сложно усилить состав воспитанниками

Игонин — о трансферах «Спартака» и «Зенита»: очень сложно усилить состав воспитанниками
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Бывший российский футболист Алексей Игонин высказался о работе московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» на трансферном рынке этой зимой.

«Сейчас очень интересно складывается ситуация в турнирной таблице РПЛ. Помимо ожидания возвращения в еврокубки, есть смысл сосредоточиться на внутреннем чемпионате, ведь у «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и даже «Динамо» есть желание взять золото. Такого давно не было, и это мотивирует. Поэтому «Зенит» и «Спартак» стараются улучшить свои составы. Очень сложно усилиться своими воспитанниками за год-два, поэтому самый понятный способ — покупка легионеров.

Не очень понимаю, как чемпионство может оправдать большие затраты «Спартака» и «Зенита». Если говорить об эмоциях, то на «Газпром Арене» зачастую собираются полные трибуны — это главный показатель. Не знаю, есть ли способ переводить эмоции в деньги, но это дело каждого. Если болельщик покупает билет и приходит на стадион, траты оправдываются», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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