«Рубин» объявил, что проведёт товарищеский матч со сборной КНДР

Казанский «Рубин» объявил имена соперников на третий учебно-тренировочный зимний сбор. В частности, казанцы встретятся с национальной командой КНДР.

Расписание контрольных матчей «Рубина»:

14 февраля. Сборная КНДР;

18 февраля. «Сочи»;

22 февраля. «Оренбург».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Рубин» — восьмой. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.