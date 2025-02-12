«Он нефутбольный человек». Мостовой отреагировал на очередное поражение Слуцкого в Китае

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на третье подряд поражение «Шанхай Шэньхуа» в азиатской Лиге чемпионов. Сегодня, 12 февраля, состоялся матч 7-го тура азиатской Лиги чемпионов, в котором встретились японский «Иокогама Ф. Маринос» и китайский «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого. Команда российского тренера проиграла со счётом 0:1.

«Шанхай Слуцкого» снова проиграл в азиатской ЛЧ? Всё равно. Мне всё равно на Слуцкого и его команду, он — нефутбольный человек», — написал Мостовой в телеграм-канале.

Сейчас «Шанхай» находится на 10-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе шесть очков. Для прохода в следующую стадию нужно попасть в восьмёрку лучших. Команде Слуцкого не хватает до топ-8 всего два очка.