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«Он нефутбольный человек». Мостовой отреагировал на очередное поражение Слуцкого в Китае

«Он нефутбольный человек». Мостовой отреагировал на очередное поражение Слуцкого в Китае
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Известный российский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на третье подряд поражение «Шанхай Шэньхуа» в азиатской Лиге чемпионов. Сегодня, 12 февраля, состоялся матч 7-го тура азиатской Лиги чемпионов, в котором встретились японский «Иокогама Ф. Маринос» и китайский «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого. Команда российского тренера проиграла со счётом 0:1.

Элитная Лига Чемпионов АФК . Восток. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 13:00 МСК
Кванджу
Кванджу, Южная Корея
Окончен
1 : 0
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
1:0 Асани – 58'    

«Шанхай Слуцкого» снова проиграл в азиатской ЛЧ? Всё равно. Мне всё равно на Слуцкого и его команду, он — нефутбольный человек», — написал Мостовой в телеграм-канале.

Сейчас «Шанхай» находится на 10-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе шесть очков. Для прохода в следующую стадию нужно попасть в восьмёрку лучших. Команде Слуцкого не хватает до топ-8 всего два очка.

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