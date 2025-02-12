Лепёхин: для меня «Зенит» остаётся сильнее всех в РПЛ

Российский экс-футболист Константин Лепёхин считает, что «Зенит» остаётся самой сильной командой РПЛ. Отметим, что сине-бело-голубые стали обладателями Winline Зимнего Кубка РПЛ, обыграв в финале «Спартак».

«Финал Зимнего Кубка РПЛ, наверное, не даёт полной картины. Всё равно идёт подготовительный период, где-то футболисты находятся под нагрузками, какие-то только приехали, какие-то — после травм. Всё равно сборы есть сборы. Полную картину ситуации это не даёт. Но для меня «Зенит» пока остаётся сильнее всех в РПЛ, несмотря на все усиления и все проблемы, которые у команды есть», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.