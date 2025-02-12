«Оренбург» обыграл «Торпедо» в драматичном товарищеском матче

Сегодня, 12 февраля, состоялся товарищеский матч между «Оренбургом» и «Торпедо». Игра состоялась в Турции, где обе команды проводят зимние учебно-тренировочные сборы. Встреча прошла на тренировочном поле отеля «Макс Роял» в Белеке. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу оренбургского клуба со счётом 3:2.
«Оренбург» мощно начал эту встречу, забив два быстрых гола. На первой минуте отличился Эмирджан Гюрлюк. Уже на шестой минуте преимущество удвоил Дмитрий Рыбчинский. «Торпедо» сумело не менее быстро отыграть один мяч — на девятой минуте забил Александр Юшин.
Однако за минуту до перерыва «Оренбург» вновь увеличил свой гандикап до двух голов — забил Иван Башич. Во втором тайме за «Торпедо» отличился Александр Чупаёв, однако этого гола не хватило, чтобы спастись от поражения.
- 12 февраля 2025
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