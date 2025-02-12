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«Оренбург» обыграл «Торпедо» в драматичном товарищеском матче

«Оренбург» обыграл «Торпедо» в драматичном товарищеском матче
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Сегодня, 12 февраля, состоялся товарищеский матч между «Оренбургом» и «Торпедо». Игра состоялась в Турции, где обе команды проводят зимние учебно-тренировочные сборы. Встреча прошла на тренировочном поле отеля «Макс Роял» в Белеке. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу оренбургского клуба со счётом 3:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
12 февраля 2025, среда. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург, Россия
Окончен
3 : 2
Торпедо М
Москва, Россия
1:0 Гюрлюк – 1'     2:0 Рыбчинский – 6'     2:1 Юшин – 9'     3:1 Башич – 44'     3:2 Чупаёв – 74'    

«Оренбург» мощно начал эту встречу, забив два быстрых гола. На первой минуте отличился Эмирджан Гюрлюк. Уже на шестой минуте преимущество удвоил Дмитрий Рыбчинский. «Торпедо» сумело не менее быстро отыграть один мяч — на девятой минуте забил Александр Юшин.

Однако за минуту до перерыва «Оренбург» вновь увеличил свой гандикап до двух голов — забил Иван Башич. Во втором тайме за «Торпедо» отличился Александр Чупаёв, однако этого гола не хватило, чтобы спастись от поражения.

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