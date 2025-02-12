Капитан «Краснодара» Сперцян: мне очень нравится «Интер», они с «Ливерпулем» — лучшие

Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, какие европейские клубы ему импонируют. Он выделил «Интер» и «Ливерпуль».

— Смотришь топ-5 чемпионаты, чтобы чему-то учиться?

— Стараюсь всё захватывать, да. Италию, Испанию, Германию смотрю. Англию тоже стараюсь, хотя тяжело трансляции найти, сайты эти все… Но слежу за теми, кто играет на моей позиции, как они двигаются, что успевают. Из последнего много следил за Вирцем. «Интер» мне тоже очень нравится. Они для меня наравне с «Ливерпулем» сейчас лучшие. Но я понимаю, что у них разный уровень партнёров. Нельзя это просто взять и перенести, — сказал Эдуард Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В текущем сезоне Сперцян сыграл за «Краснодар» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 20 млн.