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«Автобусы добивают — вообще ужас». Сперцян рассказал о серьёзных проблемах со спиной

«Автобусы добивают — вообще ужас». Сперцян рассказал о серьёзных проблемах со спиной
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Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о серьёзных проблемах со спиной и о пагубном влиянии поездок на автобусах.

— А чем недоволен? Что надо улучшать?
— Есть проблемки со спиной. Надо её закачать, потому что чувствую, что из-за неё у меня бывают провалы. Мне не хватает стойкости из-за спины, она у меня постоянно болит. А все эти переезды на автобусах её добивают — это вообще ужас. Меня постоянно лечат топовые врачи клуба. Полечил-полечил, пять дней всё в порядке, потом опять этот автобус, игра – и опять лечиться. И так постоянно.

— Автобусы вконец задолбали?
— Конечно, тяжело, но ничего не сделаешь. Спасает только то, что едем играть. Из-за любви и страсти к футболу это можно терпеть, без разницы, как добираться. Плюс придумали, как время коротать. В бридж играем, нас ему Сафонов научил. Время с бриджем быстро пролетает. Одну игру сыграл — уже от Краснодара до Ставрополя доехали, — сказал Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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