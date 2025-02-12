Койта оценил перспективы ЦСКА выиграть РПЛ в этом сезоне

Нападающий ЦСКА Секу Койта оценил перспективы армейцев на победу в Российской Премьер-Лиге по итогам этого сезона. Койту выступает за ЦСКА с лета прошлого года. В нынешнем сезоне форвард провёл 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

«Я недоволен турнирным положением команды в таблице РПЛ, меня это не устраивает. Чемпионат ещё не закончен, мы начали его с одной мыслью — стать чемпионами. Дальше может произойти всё что угодно. Пока что мы прошли лишь чуть больше половины пути. Не знаю, что будет, но мы должны бороться до конца за победу в РПЛ, это единственная мысль в наших головах», — приводит слова Койта ТАСС.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА — шестой. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.