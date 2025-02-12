Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сперцян: если я сейчас захочу — куплю BMW. Столько работаю, зарабатываю деньги

Сперцян: если я сейчас захочу — куплю BMW. Столько работаю, зарабатываю деньги
Аудио-версия:
Комментарии

Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о возможной покупке нового автомобиля.

— Ты рассказывал, что отец тебе запретил покупать BMW, когда ты выбирал себе машину. До сих пор что-то запрещает?
— Сейчас уже нет, всё-таки мне почти 25 лет. У меня есть своя семья, родители это понимают. Понятно, что мы для них всегда остаёмся детьми. Но сепарация всё равно происходит, это нормально. Тогда это всё-таки была моя первая машина, я был очень молод, и отец переживал. Сейчас, если захочу, куплю. Я столько работаю, зарабатываю деньги. А с родителями всегда на связи, помогаю, — сказал Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В текущем сезоне Сперцян сыграл за «Краснодар» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме
«Я хочу уехать. Но не могу кинуть «Краснодар». Сперцян искренен как никогда
Эксклюзив
«Я хочу уехать. Но не могу кинуть «Краснодар». Сперцян искренен как никогда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android