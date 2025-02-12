Сперцян: если я сейчас захочу — куплю BMW. Столько работаю, зарабатываю деньги

Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о возможной покупке нового автомобиля.

— Ты рассказывал, что отец тебе запретил покупать BMW, когда ты выбирал себе машину. До сих пор что-то запрещает?

— Сейчас уже нет, всё-таки мне почти 25 лет. У меня есть своя семья, родители это понимают. Понятно, что мы для них всегда остаёмся детьми. Но сепарация всё равно происходит, это нормально. Тогда это всё-таки была моя первая машина, я был очень молод, и отец переживал. Сейчас, если захочу, куплю. Я столько работаю, зарабатываю деньги. А с родителями всегда на связи, помогаю, — сказал Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В текущем сезоне Сперцян сыграл за «Краснодар» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 20 млн.