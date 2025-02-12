Капитан «Краснодара» Сперцян: ни разу не пожалел о выборе Армении, а не России

Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о выборе спортивного гражданства. В своё время игрок предпочёл выступать за сборную Армении, а не России.

— Часто задумываешься о том, что было бы сейчас, если выбрал бы сборную России, а не Армению?

— Это, кстати, к вопросу о комментариях про меня. Люди пишут, что я выбрал Армению – лёгкий путь. Но я выбрал Армению ещё в марте 2021 года, когда ещё ничего не было. Дело же было в другом. Я не играл ни за одну сборную России, даже за юношескую. Помню, были товарищеские матчи у сборной, когда я в ФНЛ был лучшим бомбардиром вместе с Ваней Сергеевым. На эти матчи хотели вызвать всех, чтобы посмотреть ребят. И меня не было в списках. Зато были те, кто в ФНЛ на замены выходит. Я сидел и думал: как это возможно вообще? Что мне ещё надо сделать, чтобы в состав попасть? Это был последний щелчок. Я ни разу не пожалел о выборе Армении, а не России. И сейчас не жалею.

— С Захаряном обсуждали? Ты играешь в официальных матчах, он не играет.

— Обсуждали, но это его решение. У каждого свой путь. Кто-то и мне может предъявить, но это моя жизнь, мне так лучше. Арсену лучше со сборной России — тоже же хорошо, — сказал Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.