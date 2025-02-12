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Капитан «Краснодара» Сперцян: сколько в Европе предложат — на столько и соглашусь

Капитан «Краснодара» Сперцян: сколько в Европе предложат — на столько и соглашусь
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Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался об интересе к своей персоне со стороны европейских клубов.

— От «Ювентуса» был интерес, общение. «Жирона» летом выходила на «Краснодар» с предложением.

— Ты был готов ехать в любой из этих клубов? Или были такие, о которых бы несколько раз подумал?
— В любой. Я и в «Ланс» был готов ехать. Но, если честно, их предложение по деньгам было… Они давали за меня «Краснодару» меньше, чем давал «Аякс» за год до этого. Как я могу при таком предложении пойти к клубу и просить меня отпустить, если за меня дают меньше, чем год назад, хотя за год я, наверное, стал сильнее? Я не могу требовать трансфера и говорить, что хочу уйти. Про личные условия даже не говорю. Сколько в Европе предложат зарплату – на столько и соглашусь, мне без разницы, — сказал Эдуард Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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