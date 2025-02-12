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Личка ответил, давят ли на него провальные результаты в Зимнем Кубке РПЛ

Личка ответил, давят ли на него провальные результаты в Зимнем Кубке РПЛ
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка сообщил, что на него не давят результаты команды на Winline Зимнем Кубке РПЛ. Бело-голубые заняли последнее место на турнире, проиграв все три матча. В игре за третье место «Динамо» с разгромным счётом уступило «Ростову» (0:4).

«На меня ничего не давит, я спокоен. С руководством о результатах на турнире не говорил», — приводит слова Лички «РИА Новости Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» — четвёртое. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург».

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