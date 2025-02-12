Канчельскис: нужно уметь играть в ЛЧ, как это делает «Реал»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис похвалил мадридский «Реал» за умение играть в Лиге чемпионов. Накануне, 11 февраля, «сливочные» одержали победу над английским «Манчестер Сити» (3:2) в первом стыковом матче турнира.

«Думал, будет ничейный результат. «Реалу» повезло больше, чем «Сити». Но «Реал» больше всех выигрывал Лигу чемпионов, у команды есть опыт. Кто бы что ни говорил, мадридцы всегда находятся на вершине и играют в полуфинале или финале. Нужно уметь играть в Лиге чемпионов, как это делает «Реал». Всё закономерно», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.