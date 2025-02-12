Канчельскис: надо радоваться, что у клубов РПЛ есть возможность приглашать хороших игроков

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о работе московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» на трансферном рынке этой зимой.

«Если «Зенит» и «Спартак» имеют возможность тратить деньги, почему этого не делать? Это их дело. Многие считают это неправильным, но это их дело. Не надо считать чужие деньги и рассказывать, что правильно и неправильно. Руководители должны понимать и отвечать за свои действия. Надо радоваться, что есть возможность приглашать хороших игроков. Будет интересно на них посмотреть», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.