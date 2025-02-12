Деку: «Манчестер Сити» потратил € 200 млн, но «Барселона» не может себе этого позволить

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос об отсутствии новых подписаний в прошедшее зимнее трансферное окно.

«На сегодняшний день нам не нужно привозить четыре-пять новых игроков. Сейчас мы счастливы, потому что у нас меньше забот с подписанием игроков, чем раньше. «Манчестер Сити» потратил € 200 млн, но мы не можем себе этого позволить», — приводит слова Деку Barca Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

После 23 сыгранных матчей «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги. В следующем туре сине-гранатовые сыграют с «Райо Вальекано». Встреча состоится 17 февраля.