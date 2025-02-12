Капитан «Краснодара» Сперцян рассказал о занятиях с личным тренером

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян высказался об игре на разных позициях, а также рассказал, что продолжает заниматься с личным тренером.

— Ты считал, сколько позиций ты сменил за всё время в «Краснодаре»? При Ивиче была одна роль, сейчас — другая.

— Я и левого нападающего успел поиграть при Гончаренко. При Ивиче я играл восьмёрку в другой схеме. Многие говорили, что меня не видно, хотя это вообще не так. Просто я был далеко от штрафной, но мне нравилось там играть. Я был на мяче, я руководил атаками, темпом игры. Все, видимо, привыкли, что я близко к атаке, хотя я с Ивичем 10+12 в сезоне сделал.

— Ты продолжаешь работать с личным тренером из Испании?

— Да. Если сравнивать с собой годичной давности, то физически стал крепче, нет травм — особенно мышечных. Мы работаем два-три раза в неделю в зависимости от нагрузок в «Краснодаре». Мне это нравится, мне это подходит.

— Какие фишки используешь, чтобы делать себя круче?

— Ну, для ног есть «Норматеки», плюс делаю разные процедуры, иногда физиотерапевт… Что же до зала и тренажёров – хожу туда, потому что нужно, но даётся мне это тяжело. Слишком монотонная работа, — сказал Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.