Лепёхин: не буду говорить, что «Зенит» дошёл бы до финала Лиги чемпионов — это глупо

Российский экс-футболист Константин Лепёхин считает, что в Лиге чемпионов санкт-петербургский «Зенит» сейчас играл бы так же, как и до отстранения российских команд от международных соревнований.

«Не хотелось бы давать прогнозы, как сейчас «Зенит» играл бы в Лиге чемпионов. Не вижу в этом смысла. В любом случае это мы никогда не узнаем. Хотелось бы, чтобы был выше, но я не буду из-за этого говорить, что «Зенит» дошёл бы до финала Лиги чемпионов. Это будет глупо. Наверное, всем понятно, что тот уровень, который был до дисквалификации наших команд, в этом же ключе и продолжался бы на европейской арене. Думаю, что «Зенит» в любом случае играл бы так же, как он играл до того, как нас лишили еврокубков», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года.