Сперцян: мне скинули отрывок моего интервью два года назад — две секунды и выключил

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян отреагировал на наблюдения о том, что он сильно повзрослел на последнее время.

— Главное впечатление о тебе за последний год — ты сильно позврослел и стал смелее.

— 100%.

— Это женитьба так повлияла?

— Многие так считают. Я недавно на сборах общался с Арамом Фундукяном (вице-президентом клуба), и он говорит: «Эдик, с тобой так стало интересно разговаривать! Повзрослел, что ли? Что случилось?» Люди же меняются, все взрослеют. За четыре года уже пора уже было научиться разговаривать, стать смелее. Как-то постепенно это пришло. Я и сейчас иногда остаюсь стеснительным, но раньше это вообще кошмар был. Мне недавно скинули отрывок из «Коммент.Шоу», где я интервью даю года два назад. Я посмотрел две секунды и выключил. Говорю: «Это кто вообще?» Я себя даже не узнал ― сижу, боюсь всего, переживаю. Сейчас говорю: «Позовите куда угодно, со всеми пообщаюсь».

— Но женитьба всё-таки сказалась? До неё и после ― два разных Сперцяна?

— Ответственности стало больше, сам стал поспокойнее — понимаю, что дома жена. Для карьеры лучше, когда есть понимание, что у тебя семья, — сказал Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.