«Эвертон» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:30 мск
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Сегодня, 12 февраля, состоится перенесённый матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Ливерпуль». Команды будут играть на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия — Премьер-лига . 15-й тур
12 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Арне Слота набрали 56 очков после 23 сыгранных матчей. «Эвертон» имеет в своём активе 26 очков после аналогичного количества встреч. «Ириски» находятся на 16-й строчке.
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