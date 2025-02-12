Доминик Ороз: как и все, считал, что в России бегают медведи и пьют водку

Защитник самарских «Крыльев Советов» Доминик Ороз высказался о своих представления о России до приезда в страну.

— Что вообще знали о России до приезда? Слышали про белых медведей на улицах, водку, льющуюся рекой под звуки балалайки?

— Поскольку раньше никогда в России не бывал, как и все, считал, что здесь бегают медведи и пьют водку, да. Я не боялся сюда ехать, нет. И когда приехал, всё оказалось иначе. У нас, хорватов, довольно схожий менталитет с русскими. Я очень легко и быстро влился в местную культуру. Увидел, что русские очень прямые и сильно гордятся своей страной, — приводит слова Ороза «РБ Спорт».

В текущем сезоне Доминик Ороз провёл за клуб во всех турнирах пять матчей, в которых забил два мяча.