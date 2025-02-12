«Фейеноорд» — «Милан»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 12 февраля, состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встретятся «Фейеноорд» и «Милан». Команды будут играть на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. Встречу обслужит бригада испанских арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Отметим, что ранее эти команды никогда не играли между собой в официальных матчах.

«Фейеноорд» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 19-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Милан» занял 13-е место. «Россонери» набрали 15 очков. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».