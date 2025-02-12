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Туфрин: все наши команды смотрят на перспективу — есть надежда, что вернут в еврокубки

Туфрин: все наши команды смотрят на перспективу — есть надежда, что вернут в еврокубки
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Экс-президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин высказался о возможном возвращении российских команд на международную арену. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

«На сегодняшний день возвращение России в еврокубки — вопрос риторический. Все клубы смотрят на перспективу, поэтому есть надежда, что нас вернут. Дюков, когда избирался неделю назад, сказал, что ведётся ежедневная работа. Пройдёт немножко времени, и наступит ясность в этом вопросе. По крайней мере, бесконечно это продолжаться не может. Мы вернёмся в еврокубки.

Сейчас трудно говорить, где располагался бы «Зенит» в Лиге чемпионов, потому что команда давно не проводила топовых матчей. Поэтому сложно понять уровень «Зенита» и сравнивать его с клубами из еврокубков», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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