«Брюгге» — «Аталанта»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 20:45 мск

Сегодня, 12 февраля, состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встретятся бельгийский «Брюгге» и итальянская «Аталанта». Команды будут играть на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Встречу обслужит бригада турецких арбитров во главе с Халилом Мелером. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Отметим, что бельгийский «Брюгге» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 24-м месте в турнирной таблице, набрав 11 очков. «Аталанта» заняла девятое место (15 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».