«Брюгге» — «Аталанта»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 20:45 мск
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Сегодня, 12 февраля, состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встретятся бельгийский «Брюгге» и итальянская «Аталанта». Команды будут играть на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Встречу обслужит бригада турецких арбитров во главе с Халилом Мелером. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
12 февраля 2025, среда. 20:45 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Отметим, что бельгийский «Брюгге» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 24-м месте в турнирной таблице, набрав 11 очков. «Аталанта» заняла девятое место (15 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».
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