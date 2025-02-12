«Вы не можете жить без выпивки?» Посол Саудовской Аравии — об алкоголе на ЧМ-2034

Посол Саудовской Аравии в Великобритании Халид ибн Бандар Аль Сауд заявил, что во время чемпионата мира 2034 года алкоголь будет под запретом.
«Нет, нет. Здесь вообще нет алкоголя. Это сухая страна – как и в случае с погодой. На данный момент мы не разрешаем употреблять алкоголь, но, знаете ли, веселиться можно и без него. В нём нет 100-процентной необходимости. И, знаете, если вы захотите выпить, когда покинете страну – пожалуйста.
Однако в данный момент у нас нет алкоголя. У каждого своя культура, и мы рады принимать людей в рамках нашей культуры, но мы не хотим менять её ради кого-то другого. Вы что, не можете жить без выпивки?» — приводит слова Аль Сауда The Times.
На ЧМ-2024 в Катаре алкоголь продавался в определённых зонах.
Чемпионат мира 2034 года состоится в Саудовской Аравии. По словам организаторов, турнир будет проходить на 15 стадионах в пяти городах: Эр-Рияде, Джидде, Абхе, Эль-Хубаре и Неоме — ещё не построенном городе на северо-западе страны.