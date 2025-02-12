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Сперцян — об интересе «ПСЖ»: мой агент был в Париже, а у Сафонова за меня спросили

Сперцян — об интересе «ПСЖ»: мой агент был в Париже, а у Сафонова за меня спросили
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал слухи об интересе европейских клубов, а также рассказал, что в «ПСЖ» спрашивали о нём у голкипера парижан Матвея Сафонова.

— Перед интервью открыл новости про тебя о твоём возможном уходе в Европу. «Боруссия», «Ювентус», «Интер», «Лацио», «Ланс», «Жирона», «Фиорентина», «ПСЖ» — те команды, которым приписывали интерес к тебе за последний год.
— Как будто больше было. (Улыбается)

— Что из этого правда, о чём слышал лично ты?
— Что касается «ПСЖ», то мой агент была в Париже, у неё было какое-то общение по мне, и всё. И, если не ошибаюсь, у Моти Сафонова спросили за меня и ещё за нескольких игроков. Но никакого предложения или созвонов не было. Ни с кем не общался. Какие ты там ещё клубы называл? — сказал Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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