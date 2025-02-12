Капитан «Краснодара» Сперцян рассказал, что самое смешное читал о себе от болельщиков

Капитан «Краснодара» и полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян рассказал, что самое смешное читал о себе от болельщиков.

— Что самое смешное читал про себя?

— Меня смешат комментарии под новостями об интересе ко мне европейских клубов, когда пишут: «Да никуда он не уедет, ему нравится в тёплой ванне, бабки большие, зачем ехать?» Люди это пишут, а они же не знают, чего я хочу на самом деле. Мне одновременно обидно и смешно.

— Сам рефлексии ты сильно подвержен?

— Достаточно. Каждый матч пересматриваю вне зависимости от результата. После плохих игр, правда, не хочется ничего смотреть, чтобы забыть поскорее, но нахожу в себе силы включить хотя бы несколько эпизодов. Самоанализ ― важная часть спорта. Надо себя прокачивать, чтобы становиться лучше. Я же смотрю не только на себя, но и на партнёров. Я смотрю за их движениями. Например, я играю ближе к левому флангу, чаще взаимодействую с Са и Оласой. Я смотрю, как они двигаются, чтобы к следующему матчу понимать их лучше. Например, что Са любит больше смещаться в середину, значит, мне надо освобождать для него больше пространства. Может, я фанат, гик, может, мне когда-то это надоест, ха-ха. Но пока интересно, — сказал Эдуард Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.