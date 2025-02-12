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Лорран пройдёт медосмотр в Бразилии и подпишет контракт с ЦСКА за € 8 млн — Касагранде

Лорран пройдёт медосмотр в Бразилии и подпишет контракт с ЦСКА за € 8 млн — Касагранде
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Атакующий полузащитник «Фламенго» и молодёжной сборной Бразилии Лорран пройдёт медицинский осмотр в Рио-де-Жанейро, чтобы подписать контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, армейцы предоставили своих врачей, чтобы Лорран прошёл медосмотр сразу в Бразилии и подписал контракт с московским клубом. Сообщается, что сумма трансфера составит € 8 млн за 80% прав на игрока.

В сезоне-2024 Лорран сыграл за «Фламенго» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 18-летнего футболиста составляет € 12 млн.

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